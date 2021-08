Milano - Tragedia sfiorata, questa mattina poco prima delle 10, a Milano: un bambino di tre anni è stato ricoverato all'ospedale Niguarda dopo essere stato investito da un autocarro mentre, con la mamma, stava attraversando sulle strisce pedonali via degli Etruschi all'angolo con viale Molise. I

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. il piccolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice giallo: da quanto è possibile apprendere non sarebbe in pericolo di vita. La madre è rimasta illesa, mentre l'uomo alla guida del mezzo si è fermato per prestare soccorso. Sul posto anche i vigili urbani che stanno facendo i rilievi e tutti gli accertamenti del caso.