Balenciaga e Bridge entrano in Galleria. Tre milioni dagli affitti Due nuovi brand di lusso si aggiungono alla Galleria Vittorio Emanuele II: Balenciaga e The Bridge. Il Comune ha ricevuto offerte con canoni annui di 2,5 milioni e 630mila euro. Un segno dell'interesse dei marchi nazionali e internazionali per uno dei luoghi simbolo di Milano.