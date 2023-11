Baggio, studentato nell’area dell’ex ospedale militare

Con 25 voti favorevoli il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno, presentato dal consigliere del Pd Federico Bottelli, con il quale si chiede che l’area dell’ospedale militare di Baggio possa essere riqualificata e trasformata in studentato. Nessun voto contrario e nessun astenuto. "L’area, molto ampia, è decisamente sottoutilizzata", ha spiegato Bottelli, e, "attraverso un accordo del Comune di Milano con le università milanesi e con il ruolo del governo, chiediamo che possa essere riqualificata e ristrutturata in alloggi per studenti convenzioni al 100% con le università. È necessario aumentare la risposta di alloggi per studenti", ha aggiunto Bottelli, "e garantire l’accessibilità a tutti gli studenti fuori sede. In questa città ci sono diversi immobili che possono essere inseriti in un sistema per fornire in futuro risposte agli studenti". Realizzare uno studentato era la richiesta oggetto anche di un blitz del movimento “Tende in piazza“.