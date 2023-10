Babaco arriva al Mercato Centrale insieme allo chef Franco Aliberti: frutta e verdura “brutte” ma buone e sostenibili

Milano – Arriva al Mercato Centrale di Milano il primo temporary store di Babaco Market con la frutta e la verdura dell’e-grocery tutto italiano e 100% anti-spreco, per una spesa ancora più sostenibile.

Brutta ma buona

Si tratta del primo store fisico con cui Babaco intende sensibilizzare sempre di più all’acquisto responsabile del cibo, non facendosi condizionare dall’aspetto esteriore. La forza dell’azienda è infatti nel proporre frutta e verdura con caratteristiche che non si adeguano agli standard della grande distribuzione, dimostrando che non bisogna giudicare nulla dall’aspetto. Il temporary de “La frutta e la verdura anti-spreco” rimarrà aperto fino a metà dicembre all’interno del Mercato Centrale di Milano di via Sammartini, con l’obiettivo di dare una seconda possibilità alla frutta e alla verdura in eccesso o con imperfezioni, salvaguardando il lavoro di numerosi produttori italiani e tutelando la biodiversità del territorio.

Eccellenza e sostenibilità

"Siamo entusiasti della collaborazione con Mercato Centrale – spiega Francesco Giberti, Ceo e Fondatore di Babaco Market – con cui condividiamo i valori di promozione delle eccellenze del made in Italy all’insegna della sostenibilità”. L’offerta proposta sarà rigorosamente di stagione e diversa ogni settimana, con anche la possibilità di acquistare diversi articoli da dispensa prodotti secondo logiche di economia circolare come confetture, nettari o birre speciali.

Lo chef Franco Aliberti

A inaugurare lo store ci sarà lo chef anti-spreco per eccellenza Franco Aliberti che oggi, in occasione della Giornata Mondiale della frutta e della verdura, a partire dalle 16 sarà ospite di Babaco al Mercato Centrale con due gustosi appuntamenti gratuiti. Il primo sarà dedicato ai bambini: con il laboratorio “Dolcetti ai 5 sensi”, i più piccoli potranno divertirsi a preparare insieme allo chef gustosi biscotti con le confetture anti-spreco di Agrivis & Babaco, prodotte con le eccedenze della frutta vicina alla data di scadenza. Più tardi, attraverso un divertente showcooking “Non chiamateli scarti!” dello chef Aliberti, verrà preparato uno speciale aperitivo sano e zero sprechi, realizzando delle patatine alternative usando le bucce di frutta e verdura.

“Un gradino alla volta”

"Sono molto fiero di collaborare con una realtà come Babaco, con cui mi sento di parlare la stessa lingua. Da anni mi impegno a suggerire uno stile di vita diverso e piccoli cambiamenti che, un gradino alla volta, possono fare la differenza. Cerco di farlo con semplicità, ironia e mettendomi in gioco insegnando direttamente al pubblico che il cibo è consapevolezza”, commenta lo chef Aliberti.

La partecipazione agli eventi è gratuita previa iscrizione: info.milano@mercatocentrale.it