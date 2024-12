Azienda per sistemi radianti cerca un perito meccanico

Perito meccanico assistente al responsabile di produzione, 1 posto

Sede di lavoro: Settimo Milanese. Codice Afolmet: 88936. Contratto: Determinato/indeterminato, Full time (8-12.30 13-17). La risorsa, per società di progettazione, prototipazione e costruzione sistemi radianti per radio e televisione, si dovrà interfacciare con il responsabile della produzione per la pianificazione generale dei tempi di consegna, con il responsabile tecnico per la risoluzione di problematiche inerenti la produzione, con il responsabile commerciale acquisti per definizione tempi di approvvigionamento materiali e con il reparto Commerciale per definizione avanzamenti ed evasione ordini. Profilo ideale: utilizzo di Office, gradito diploma di Perito meccanico, conoscenza base dell’inglese, conoscenza sistema di pianificazione e schedulazione della produzione (eNX, eSphere, adhoc, o similari), conoscenza processi lavorazione meccanica di base, conoscenza disegno meccanico. Retribuzione: a partire da 1.700 euro netti mensili per 13 mensilità.