Federico Bevilacqua e il terribile schianto in moto: chi era l’avvocato milanese morto sull’A12

Milano – Ha perso il controllo della sua moto mentre stava percorrendo l’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, per raggiungere la moglie che lo stava aspettando nella loro casa del Levante ligure per trascorrere insieme il fine settimana. Un urto terribile con l’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita così, nella serata di venerdì, l’avvocato milanese Federico Bevilacqua, 51 anni.

In base a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi, intorno alle 20.30 di venerdì, Bevilacqua viaggiava sulla sua motocicletta sull’A12 in direzione Livorno quando, poco dopo Chiavari, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente al suolo. Il tratto di strada non ha telecamere e nessun testimone ha assistito all’incidente e quindi la ricostruzione di quando accaduto non è ancora definitiva.

Secondo i primi rilievi comunque sembra che il 51enne abbia fatto tutto da solo. Sono stati gli altri automobilisti sopraggiunti poco dopo a lanciare l’allarme. Sul posto, oltre alla Stradale, sono arrivati i Vigili del fuoco, un’automedica e i Volontari del Soccorso di Rapallo, oltre al personale di Aspi. La caduta è stata troppo violenta: nonostante i tentativi del personale medico, per il centauro non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.

Dopo l’incidente , per permettere i soccorsi e i rilievi degli agenti, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico in direzione Sestri Levante con uscita obbligatoria a Rapallo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, provocando lunghe code, che sono arrivate fino a sei chilometri in direzione Sestri e tre chilometri nella direzione opposta. Il tratto è stato infine riaperto intorno all’una di notte.

Bevilaqua aveva compiuto 51 anni lo scorso 4 giugno. Era figlio di un commercialista e dal 2005 dirigeva lo studio legale Bevilacqua Gorini insieme alla moglie Michela Gorini, anche lei avvocata. Lo studio ha sede in via Panizza, zona via Washington e si occupa di diritto penale, civile e commerciale.