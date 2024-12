Strage infinita sul lavoro: due infortuni in 24 ore. In Rianimazione un 18enne

Cusago, 14 dicembre 2024 – I carabinieri della compagnia di Corsico e l’Ats stanno indagando a fondo sull’infortunio mortale avvenuto giovedì all’interno dell’azienda di logistica e trasporti Bisi, in viale Europa. Un infortunio costato la vita a un operaio egiziano di 56 anni, morto sul colpo, dopo essere caduto da un’altezza di circa 10 metri. Era dipendente di una cooperativa esterna a cui l’azienda di logistica affidava alcuni servizi, come quello di manutenzione del tetto su cui stava lavorando l’operaio. Per circostanze ancora da appurare, forse il cedimento del lucernario, l’uomo è precipitato. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di fare luce su ogni dettaglio e si attendono gli esiti delle analisi di Ats, coinvolta, come da prassi per gli infortuni sul lavoro, in tutti gli accertamenti, a partire dalle condizioni di lavoro del 56enne e dalla dotazione dei dispositivi antinfortunistici di cui doveva essere provvisto il lavoratore, in particolare per intervenire su una copertura a dieci metri di altezza.

Un altro infortunio sul lavoro è avvenuto ieri a Corsico, poco prima delle 9, in via Molinetto di Lorenteggio, al confine con Milano. Un 18enne di origini romene era impegnato a lavorare nel cantiere di un edificio quando ha perso l’equilibrio, forse è scivolato, ed è caduto da un’impalcatura da sei metri di altezza. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi: i colleghi hanno chiamato i soccorsi e gli operatori sanitari hanno cercato di stabilizzare sul posto il 18enne per poi portarlo, in codice rosso, all’ospedale Niguarda. Le condizioni sono serie e la prognosi rimane riservata, ma per fortuna non si troverebbe in pericolo di vita. Anche su questo infortunio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico: gli accertamenti dovranno chiarire, anche in questo caso, attraverso l’analisi della documentazione e le testimonianze, le condizioni di lavoro del ragazzo, la dinamica esatta dell’infortunio e l’origine della violenta caduta al suolo che ha provocato il grave trauma.