Auto in fiamme sulla Tangenziale ovest: code in direzione Laghi

Assago (Milano), 30 maggio 2024 - Stava viaggiando in terza corsia quando, per cause ancora in fase di accertamento, una Mini ha preso fuoco. E' accaduto poco dopo le 10.20 di questa mattina sulla carreggiata nord della Tangenziale ovest, direzioni Laghi, all’altezza di Assago.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha deviato il traffico sulla prima corsia. Il rogo è stato domato dopo circa un’ora con l'auto praticamente carbonizzata. Inevitabili le conseguenze pesanti sul traffico.

In direzione laghi la coda ha raggiunto i 5 chilometri. Lunga coda anche sulla carreggiata opposta a causa dei curiosi. Qua la coda ha raggiunto i tre chilometri. La situazione è tornata lentamente alla normalità dopo mezzogiorno.