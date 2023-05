Morto Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo. Stroncato da un malore a 54 anni

È morto Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo dal 2021. Si trovava in casa da solo quando un malore lo ha stroncato. Aveva 54 anni. La notizia è rimbalzata velocemente lasciando sgomenta un’intera città che in questi anni aveva imparato ad apprezzarlo come sindaco ma soprattutto come uomo di esemplare correttezza e gentilezza.

Avvocato, dal 2015 componente della Commissione di Giustizia Amministrativa dell’Ordine degli avvocati di Milano, Moretti nel 2016 aveva aperto il suo studio di consulenza legale per poi lanciarsi nell’agone politico annunciando la sua candidatura a sindaco con una coalizione di centrodestra.

“Abito nella frazione di Linate da sempre – aveva dichiarato all’epoca – e ci sono tanti aspetti di Peschiera che vorrei riuscire a migliorare. È una città meravigliosa, voglio scendere in campo per fare la differenza”.

Reazioni

I suoi compagni di politica e gli amici più intimi, sconvolti, al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. “Con grande tristezza – scrive per tutti Luigi di Palma, presidente del Consiglio Comunale - diamo l'annuncio che il nostro amato sindaco, avv. Augusto Moretti, è mancato oggi a causa di un improvviso malore Tutto il Comune, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Città si stringono con cordoglio alla famiglia, alla amatissima moglie Elena, agli adorati figli Ludovica e Stefano in questo momento di lutto".