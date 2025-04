Attraversa i binari a caccia di droga: dramma Rogoredo

Era uno dei “fantasmi“ che vagano a caccia di una dose di droga. Una settantina di irriducibili clienti degli spacciatori della zona della stazione di Rogoredo, a Milano: dormono in giacigli e tende, seguono i continui spostamenti dei pusher e a volte ne diventano vedette per guadagnarsi qualche punto di eroina gratis. Venerdì sera, W.Z., nato in Algeria e residente a Pavia, 42 anni, precedenti per stupefacenti e pluricontrollato a Rogoredo, era in compagnia di una donna che come lui frequenta la zona. Poco prima delle 22.30 ha cercato di attraversare le rotaie non lontano dallo scalo ferroviario, ma è stato travolto da un Intercity al binario 6. L’allarme al 112 è scattato pochi secondi dopo, ma i sanitari di Areu non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.