Milano, gli attori della serie tv “Mare fuori” incontrano i giovani detenuti del Beccaria

Milano, 27 aprile 2023 - I giovani detenuti del Beccaria di Milano hanno incontrato questa mattina alcuni attori della serie tv “Mare fuori”, prodotta da Rai Fiction e da Picomedia, incentrata su minori e adulti detenuti in un Istituto Penale Minorile. L'appuntamento rientra nell'ambito del progetto Palla al Centro della Fondazione Francesca Rava, nato da un’intesa con il Tribunale per i minorenni di Milano e con il Centro per la giustizia minorile per la Lombardia. In particolare il progetto realizza percorsi di rinascita per i ragazzi detenuti presso l'Istituto Beccaria e sensibilizza sul tema del disagio giovanile.

La serie Mare Fuori racconta le vicende di diversi ragazzi detenuti presso un immaginario carcere di Napoli, liberamente ispirato all'Istituto penale di Nisida. Sono ragazzi con situazioni familiari difficili e un passato segnato da crimini e reati, e attraversati da vari sentimenti: dalla rabbia alla sopraffazione e alla legge del branco dietro le sbarre, dal pentimento, all’amicizia, fino al desiderio di riscatto. Durante l’incontro, sono state proiettate alcune scene particolarmente significative della serie, episodi che avvicinano i ragazzi detenuti presso l'IPM di Nisida a quelli dell’Istituto Beccaria, volti a scoprire chi sono i ragazzi che stanno dietro al crimine commesso e a raccontare la storia di minori e giovani adulti che sembrano avere un futuro già scritto, ma che combattono per potersene riscattare.

“I giovani dell'IPM Beccaria - racconta Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava - si sono ritrovati, seppure con le dovute differenze, nei personaggi della serie, sviluppando empaticamente un legame con i protagonisti e ispirandosi loro anche nello slancio verso una nuova vita, una seconda possibilità che tutti noi dobbiamo loro, autori di reati e di errori che hanno segnato il loro passato e ora alla ricerca di occasioni di riscatto concrete e autentiche”.

All'incontro hanno partecipato, oltre ai ragazzi, alla presidente della Fondazione Rava e al personale dell'Istituto Beccaria, il Direttore dell’IPM, Maria Vittoria Menenti, Paola Pannicelli, Produttrice di Rai Fiction, Vincenzo Ferrera (educatore Beppe nella serie), Clara Soccini (Giulia, cantante nella vita e nella serie) e Delfina Boni, project manager del progetto Palla al Centro. L'incontro si è concluso con il brano 'Origami all'alba' (disco di platino come 'O mar for' di Raiz), eseguito da Clara Soccini.

--