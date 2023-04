Atti vandalici alle elementari

Domenica pomeriggio una aggressione sfociata in un tentato omicidio, il fatto più grave di questi ultimi tempi, ma all’ordine del giorno ci sono furti, rapine e atti vandalici.

L’ultimo si è verificato nella notte fra domenica e lunedì, qualcuno si è introdotto

al parco Trotter e ha devastato l’arredo esterno, piccoli tavolini, le sedie e le aiuole davanti alla aule delle scuole elementari. In quelle aiuole erano stati piantati piccoli ortaggi e fiori durante i laboratori dei bimbi. I danni non sono ancora stati calcolati, ma i genitori, gli insegnanti e i residenti in chat si sono già organizzati in autonomia per chiedere un rinforzo del presidio.