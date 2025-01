Attesi nuovi infermieri i sindacati si dividono

L’Asst Melegnano Martesana prosegue il suo impegno per cercare d’incrementare l’organico di ospedali e ambulatori: nel 2024 sono state 129 le nuove assunzioni. Si proseguirà anche nel 2025: il primo step è un concorso per infermieri, le cui prove di selezione si concluderanno entro il 10 febbraio. È quanto la direzione generale dell’ente sanitario ha ribadito alle sigle sindacali (Cisl, Fials e Nursind) che hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione e tornare a sedersi al tavolo delle trattative con l’azienda. Al contrario, altri sindacati, tra i quali la Cgil, hanno scelto di proseguire la mobilitazione in atto dallo scorso dicembre, per chiedere un rilancio dell’Asst a partire dal potenziamento di personale, posti letto e servizi territoriali.

In un incontro coi sindacati non belligeranti l’azienda ha confermato di non aver provveduto alla chiusura o riduzione di servizi, né di avere in previsione nulla in questo senso. "Le ristrutturazioni realizzate nel corso del 2024 hanno consentito di ricollocare reparti e servizi in aree ad alta riqualificazione - ha proseguito la direzione -. Per valorizzare l’attività del personale e migliorare l’assistenza ai cittadini, sono stati avviati e sono in corso nuovi percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione coi medici di medicina generale. Sono stati inoltre realizzati percorsi di presa in carico di pazienti cronici, minori, fragili, e nell’area della salute mentale. Si conferma, inoltre, la volontà di cercare percorsi e soluzioni condivise con tutte le organizzazioni sindacali e la Rsu, con l’obiettivo comune del consolidamento e della crescita dei servizi, nonché della valorizzazione del personale".

A. Z.