"Attenti alla truffa della gomma bucata nei parcheggi dei centri commerciali"

Furti e truffe, la polizia locale lancia l’allarme: "Ci sono stati segnalati episodi avvenuti in alcune aree di sosta della città. Il raggiro consiste nel segnalare a un automobilista la foratura di uno pneumatico e poi di offrirsi di aiutarlo, con lo scopo di distrarlo e rubare beni dai veicoli. Nel caso foste stati coinvolti direttamente, vi invitiamo a recarvi nei nostri uffici e a fornire tutti gli elementi utili per poter identificare i soggetti autori di questi reati". Non solo truffe, ma anche furti soprattutto nelle aree di rifornimento di Opera Centro commerciale Coop e Md, a Pieve nei pressi del Tigros e nell’area carburanti del Fiordaliso di Rozzano. dove addirittura sono stati messi cartelli che invitano a fare attenzione mentre si fa rifornimento a causa della presenza di ladri. La tecnica è sempre la stessa, mentre la vittima è impegnata a fare rifornimento, il ladro agisce aprendo la porta dell’auto dal lato opposto, portando via borse e oggetti vari. La polizia locale a Opera ha intensificato l’attività di controllo nei punti sensibili anche con il nucleo motociclisti.

A San Giuliano la polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 35 e 44 anni, per il reato di furto aggravato in via Roma. Gli agenti sono stati avvicinati da due donne: una di loro ha riferito che, pochi istanti prima, due uomini avevano commesso un furto in un negozio di abbigliamento ed erano poi fuggiti. Grazie alla segnalazione i due ladri sono stati bloccati nel parcheggio davanti al negozio: uno dei due ha consegnato la merce rubata dal valore complessivo di 450 euro che aveva nascosto all’interno dei pantaloni e del giubbotto. Il titolare dell’attività commerciale, a cui sono stati riconsegnati i capi di vestiario asportati dal negozio, ha sporto denuncia. Mas.Sag.