Atm Milano, il debutto in Grecia: l’azienda gestirà la prima metropolitana automatica a Salonicco

Milano, 26 giugno 2023 – Atm sempre più internazionale: leader nel trasporto pubblico in Italia e con un’esperienza decennale di gestione di linee metropolitane in Europa e in Medio Oriente, l’azienda milanese amplia ulteriormente la propria prospettiva internazionale in linea con gli obiettivi del piano strategico di espansione geografica.

Venerdì 23 giugno Atm ha vinto la gara per la gestione della prima metropolitana automatica della Grecia, nella città di Salonicco, in partnership con Egis, gruppo francese che opera nei settori dell’ingegneria delle infrastrutture.

La nuova metropolitana è oggi la più moderna opera pubblica della Repubblica Ellenica e l’unica linea driverless realizzata, che servirà la seconda città greca per numero di abitanti, oltre un milione. Con un’estensione di quasi 20 chilometri, diventerà il principale snodo per gli spostamenti interni alla città, strategica anche per il collegamento con il resto del Paese.

“Siamo molto soddisfatti di questo importante risultato - ha commentato Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Atm - Un’ulteriore tappa nello sviluppo internazionale dell’Azienda, sempre più riconosciuta anche all’estero per la capacità nella gestione di reti e di sistemi complessi di mobilità”.

Atm con Egis si è aggiudicata un contratto dalla durata di 11 anni per un valore economico complessivo di 250 milioni di euro, dimostrandosi player con una grande capacità competitiva nello scenario internazionale, in grado di misurarsi con le principali aziende europee.

Negli anni Atm ha acquisito un ruolo d’eccellenza a livello globale nella gestione delle metropolitane automatiche: dal 2008 a Copenaghen con le linee 1 e 2 e in seguito la 3 e 4 del Cityring, nel 2011 a Riyad dove ha avviato la prima linea della città e dal 2013 a Milano con la metro driverless M5 e successivamente con la M4 che collega l’aeroporto di Linate al centro città, inaugurata nel primo tratto lo scorso novembre.

Il know how di Atm è stato dunque decisivo nell’aggiudicazione della gara mettendo al centro dell’offerta un servizio affidabile, efficiente e tecnologicamente avanzato.

La società Thema, partecipata per il 51% da Atm e per il 49% da Egis, è il soggetto societario affidatario del contratto da parte del committente Elliniko Metro del Ministero dell’Economia, per la gestione e la manutenzione della nuova linea driverless di Salonicco che sarà inaugurata nei primi mesi del 2024.

Questa rete metropolitana rappresenta un’infrastruttura strategica per la città di Salonicco e per l’intera area della Macedonia, anche soprattutto per il porto che è il più grande del mar Egeo del Nord.

Con la nuova linea verrà garantita una migliore connessione, una riduzione dei tempi di percorrenza e una facilità di spostamento tra i diversi punti della città, ad oggi dotata solo di linee bus e una stazione ferroviaria.

La metropolitana di Salonicco

La metropolitana caratterizzata dal colore rosso attraverserà l’intera città sull’asse est ovest con 13 fermate dal capolinea di Nea Elvetia a quello della stazione ferroviaria di Salonicco, importante nodo di interscambio con la rete ferroviaria.

È prevista un’ulteriore estensione con altre 5 stazioni per unire la fermata di 25 Martiou con la zona sud est delle città con capolinea nella stazione di Mirka (estensione di Kalamaria linea blu).

Dotata di sofisticati sistemi di controllo e manutenzione, la metropolitana effettua un servizio quotidiano dalle 5,30 alle 0,30 (venerdì e sabato l’apertura della linea potrà essere prolungata fino alle 2) con 18 treni nella prima fase, che saranno aumentati fino a 33 per garantire il servizio con l’estensione di Kalamaria.

Completa il progetto il deposito dei treni e la sala operativa hi-tech di gestione e di controllo situata nella zona di Pylaia.