Atenei più accessibili ai disabili La carica dei 12.500 studenti cresciuti sei volte in dieci anni

di Simona Ballatore

Dieci anni fa erano 1.928 gli iscritti con disabilità negli atenei lombardi. Sono diventati 10.201 nel 202021 e sono cresciuti ulteriormente quest’anno, del 24 per cento: sono 12.482, di cui il 70% (8.831) con disturbi specifici dell’apprendimento (la normativa di riferimento è differente, la crescita esponenziale dal 2010 ad oggi si deve anche a questo e a una maggiore attenzione al diritto di accesso a “misure didattiche di supporto”). La crescita è evidente in tutti gli atenei milanesi e va di pari passo con la richiesta di servizi. Se alla Statale nell’anno accademico 20152016 erano 426 gli studenti con disabilità e 321 i Dsa, oggi sono rispettivamente 795 e1.839. Per garantire la piena autonomia a chi ha difficoltà motorie - e lo spostamento tra le sedi - è stato previsto un servizio di trasporto. Counseling psicologico per studenti con disabilità e Dsa, oltre a strumenti compensativi e a un corso di formazione a distanza per avere il quadro di strategie e ausili a disposizione.

Sono 312 gli studenti con disabilità seguiti in questo momento dal servizio Pari Opportunità del Politecnico di Milano, 1.016 i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento. Erano rispettivamente 169 e 391 nel 2016. C’è uno staff dedicato, “Multichance“ per seguire tutto il percorso, dall’orientamento ai servizi tecnologici, dal supporto psicologico al monitoraggio, sino all’orientamento professionale, cercando di fare incontrare meglio laureati e imprese. Altra sfida aperta, per abbattere barriere culturali e garantire l’inclusione nei fatti.

In Bicocca oggi sono 471 gli iscritti con disabilità, 1.155 con disturbi dell’apprendimento. In aumento del 13% anche rispetto a un anno fa. C’è il servizio “B.Inclusion“ dedicato alle matricole con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. Mentre si lavora anche sul fronte della ricerca, in rete con gli altri atenei e il Cald. Alla Cattolica, quest’anno gli studenti con disabilità sono 2.798 (di cui 1.796 con Dsa), e tra questi 2.004 nella sede milanese. Nei mesi di aprile e maggio vengono organizzate iniziative per sensibilizzare anche la popolazione accademica sul tema dell’inclusione, come “Mettiti nei miei panni”, per diffondere buone pratiche e progettarne di nuove, oltre alla consulenza pedagogica e tecnologica. Alla Iulm è attivo l’ufficio DiversaMente. La crescita si vede nelle matricole: nel 20172018 erano 75 gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento che cominciavano il percorso universitario, oggi sono 155 (410 gli studenti iscritti in tutto); 23 le matricole con disabilità nel 2017; a settembre hanno cominciato il primo anno 39 studenti disabili (sono 91 in tutti gli anni). Ausili alla mobilità per gli spostamenti in campus, se necessario, tutoraggio, servizio psicologico e una biblioteca digitale per superare le barriere sensoriali. Si punta anche a garantire la mobilità internazionale, stage e il futuro inserimento lavorativo.

Gli studenti con certificazione di disabilità dell’università Vita-Salute San Raffaele sono 40. Dal 2015, si registra un trend continuo di crescita: nel 20152016 erano solo 10, 15 nell’anno accademico 20182019. Hanno presentato certificazione per disturbi specifici dell’apprendimento e chiesto strumenti compensativi 121 studenti. Erano appena 18 nel 20162017. È attivo il “Servizio Inclusione“, punto informativo, di accoglienza e di attivazione di soluzioni personalizzate dall’ingresso al post-laurea. In Bocconi il numero di studenti con disabilità e Dsa dal 2016-2017 a oggi è aumentato del 313% arrivando complessivamente a 356 studenti. Tra loro 186 Dsa. Sono state create borse di studio ad hoc e strumenti per superare le barriere, anche digitali.