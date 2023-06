Asta per Palazzo in Piazza Mirabello 5 a Milano, Nessuna Offerta

Nessuna offerta: è andata deserta l’asta indetta dal Pio Albergo Trivulzio per la vendita del palazzo in piazza Mirabello 5 a Milano. L’associazione degli inquilini, convinta che "i problemi di bilancio che affliggono l’ente pubblico controllato da Regione Lombardia e dal Comune di Milano non possano essere risolti con la vendita degli immobili", manifesta "soddisfazione" e si augura che per il Pio Albergo Trivulzio "questa possa essere un’occasione di ripensamento sulla decisione di alienazione del palazzo", anche in ragione "della tutela degli interessi sociali cui è istituzionalmente votato - si legge in una nota - e di una auspicabile maggiore valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare". Il progetto di alienazione degli immobili era finito al centro di polemiche anche in Consiglio comunale.