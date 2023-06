Asse tra Comune e onlus per dire no alla plastica

Un accordo tra il Comune e l’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus per sensibilizzare le persone sugli effetti dannosi della plastica, in particolare quella monouso, sull’ecosistema. Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi partecipando ieri a uno dei 100 appuntamenti organizzati dall’associazione in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

"Le organizzazioni che si impegnano sui temi ambientali – ha dichiarato l’assessora Grandi – sono una risorsa preziosa per le amministrazioni locali che, come Milano, investono fondi ed energie per promuovere tra cittadine e cittadini stili di vita sostenibili". "Questa collaborazione ci riempie d’orgoglio e determinazione – dichiara Luca De Gaetano, presidente Plastic Free Onlus –. Solo il loro grande impegno ha permesso la firma dell’accordo che rappresenta un punto di partenza per un cammino che ci auguriamo pieno di risultati e soddisfazioni a tutela dell’ambiente e per migliorare la quotidianità di chi vive Milano".