Assalto notturno alla logistica. Razziati iPhone per un milione

Un commando assalta il deposito di una azienda di prodotti tecnologici: bottino circa un milione di euro. Il colpo è stato messo a segno da una banda composta da almeno una decina di persone che alle 4.30 della notte fra giovedì e venerdì è entrata in azione. Un piano che verosimilmente deve essere stato studiato nei minimi dettagli nei giorni, se non nelle settimane, precedenti. I banditi sapevano dove e come colpire. Sono arrivati con diversi mezzi, nove fra auto e furgoni, tutti rubati in precedenza in varie zone della Lombardia, adoperati per bloccare gli accessi al centro logistico di viale delle Industrie. Con uno di questi hanno sfondato il cancello d’ingresso mettendo in fuga l’addetto alla sorveglianza. Poi hanno razziato gran parte della merce presente portando via diversi bancali di smartphone IPhone, caricati su altri mezzi: due furgoni e quattro auto utilizzati dai ladri per la fuga. Per impedire inseguimenti durante la fuga pare siano stati scaricati sull’asfalto diversi chiodi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato che hanno sequestrato le auto usate per l’assalto e sono al lavoro sui filmati delle telecamere. Quello messo a segno è un ingente colpo ai danni della Ingram Micro srl, filiale italiana di una multinazionale di sviluppo digitale e logistica. Secondo quanto emerso il commando potrebbe aver pianificato tutto tempo addietro, compreso lasciare già in zona alcune delle auto adoperate per bloccare gli accessi al centro logistico. Un furto da film eseguito da una banda di ladri esperti.

Il colpo si è consumato nel giro di pochi minuti, poi i malviventi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Anche per questo potrebbero essere utili alle indagini le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona non solo relative alla notte scorsa ma anche alle giornate precedenti, Non è escluso nemmeno che nella fuga i vari mezzi abbiano preso strade diverse. Nella zona in passato si sono verificati colpi attuati con modalità molto simili. Non è escluso che ad agire sia stata la stessa banda specializzata in questo tipo di rapine. A essere prese di mira sono quasi sempre le logistiche, in particolare quelle specializzate in apparecchiature elettroniche e tecnologia, oppure in prodotti di lusso (alta moda o accessori). In qualche caso sono stati anche incendiati i mezzi, sempre per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. La banda “tipo“ è sempre piuttosto numerosa, utilizza mezzi rubati per ostacolare le forze dell’ordine e per sfondare i cancelli dell’azienda di turno. Poi in pochi minuti arraffa i bancali della merce più preziosa e si dà alla fuga.