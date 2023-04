Assalto alla “Lombarda“, banditi in fuga con 30 bici

Assalto notturno alla “Lombarda”, i ladri fuggono con un bottino di 30 biciclette. Ha il sapore di un colpo studiato nei dettagli da un commando organizzato quello messo a segno nelle prime ore di ieri a Segrate, nel quartiere Redecesio. Nel mirino il negozio di biciclette e ricambi per le due ruote, al civico 7 di via Friuli Venezia Giulia. I malviventi sono entrati in azione poco prima dell’alba, bloccando le strade di accesso al punto vendita con almeno cinque auto – poi risultate rubate –, messe di traverso lungo la carreggiata per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Una volta creata la barriera protettiva, la banda ha raggiunto il piazzale dello show room con un’auto e un furgone, quindi ha dato l’assalto al negozio, forzando la saracinesca e infrangendo la vetrina. Una volta dentro, i banditi si sono impossessati di decine di biciclette. Una spaccata in piena regola.

Il colpo si è consumato in pochi minuti, il tempo sufficiente per fare man bassa delle due ruote (il negozio espone anche modelli costosi e di brand prestigiosi), prima di darsi alla fuga e far perdere le tracce. La dinamica lascia pensare che la banda fosse composta da almeno quattro persone e il furto sia stato pianificato con accuratezza, studiando la zona e le possibili vie di fuga. Nella giornata di ieri lo show room era regolarmente aperto, benché all’esterno fossero ancora visibili i segni della manomissione. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di San Donato. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di zona, che potrebbero aver ripreso la traiettoria di fuga della banda, o altri dettagli preziosi per la ricostruzione dei fatti.

La dinamica del furto richiama, per certi aspetti, quella di colpi analoghi messi a segno tra il 2021 e il 2022 in alcune logistiche di Tribiano.

Alessandra Zanardi