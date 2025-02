Ascensori rotti. "Noi, prigionieri in casa"

Case popolari in via Volta e via Travaglia. Entrambe le realtà con problemi agli ascensori, riscaldamento e muffa. In via Travaglia inabili e anziani lottano quotidianamente per gli ascensori: alcuni sono prigionieri in casa da settimane. In via Volta oltre agli ascensori combattono con topi e stalattiti. Un viaggio nelle case Aler che lascia l’amaro in bocca per la situazione in cui vivono i residenti. Certamente i vandalismi sono un problema un po’ ovunque, soprattutto nelle case popolari, ma in certi casi è evidente che qualcosa non va nella gestione. "Abbiamo mandato diverse mail e segnalazioni ma senza risposte. Mia madre è cardiopatica e da tre mesi non esce di casa perché vive al quarto piano e senza ascensore. Ho dato la pratica a un avvocato e manderemo una diffida - racconta Cristina Vitucci a nome di diversi inquilini di via Travaglia stanchi della situazione di disagio -. Oltre a mia mamma ci sono presenti diversi disabili e persone fragili.

C’è anche il problema del tetto che perde, del cappotto da fare, la muffa che invade le cantine, il riscaldamento insufficiente che ci costringe ad accendere stufette elettriche con costi aggiuntivi che ricadono su noi inquilini e ancora i balconi non a norma". Una situazione che dura da troppo tempo e che esaspera i residenti anche in via Volta dove fra i vari problemi segnalati c’è quello delle stalattiti.

"I box sono diventati delle caverne - spiega Fabio Baldi uno dei residenti - siamo costretti a camminare sotto le stalattiti col rischio che ci cadano in testa e con l’acqua che ci piove addosso". Anche qui come in via Travaglia c’è un problema di ascensori guasti. Purtroppo spesso si tratta di guasti dovuti all’usura ma in alcun casi al cattivo uso degli stessi.

Un problema serio per chi paga regolarmente le spese condominiali senza poter usufruire dei servizi essenziali. Ma in via Volta gli inquilini sono costretti a fare i conti anche con i topi che arrivano fino al primo piano attraverso i balconi e i residenti prima di aprire le finestre devono fare attenzione.

Mas.Sag.