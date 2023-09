Artisti di Zelig e musica per la Notte bianca

Street food, spettacoli, i hobbisti e artigiani dalle 14 in piazza Gramsci e via Garibaldi con la Notte bianca. Dalle 18,45 karaoke con Alex Zitelli, sfilata tra moda e arte ed esibizione della scuola di ballo A.S.D. Primavera Dance Academy. Alle 20,45 tributo ad Adriano Celentano, mentre domani la maratona parte alle 10 per concludersi alle 20 con l’esibizione degli artisti di Zelig Omar Pirovano e Giancarlo Kalabrugovic e alle 20,45 con il concerto tributo agli U2. Oggi, dalle 17, Notte bianca anche a Cusano in via Mazzini e nelle piazze Allende e Tienanmen.