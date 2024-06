"Arrivo in un top club". Scudetto e Champions i due tabù da infrangere

Mancava soltanto l’ufficialità, dopo l’addio al Fenerbahce, ma da ieri sera è arrivata anche quella: Stefano Lavarini è il nuovo allenatore della Vero Volley Milano. Il ct della Polonia ha infatti accettato il doppio incarico, raccogliendo l’eredità lasciata da coach Marco Gaspari che dopo una stagione senza titoli, con tre finali perse contro Conegliano, ha salutato il Consorzio. Toccherà quindi al tecnico di Omegna far fare l’ultimo salto di qualità ad una squadra che dopo aver confermato Paola Egonu, Alessia Orro e Myriam Sylla punta finalmente a vincere quello scudetto finora sempre sfuggito e magari anche quella Champions League solamente sfiorata due mesi fa ad Antalya, quando le solite pantere venete si imposero al tie-break completando una stagione perfetta.

Da quel ko tutti hanno voglia di ripartire con rinnovato entusiasmo, grazie anche ad un allenatore che in Turchia è riuscito a vincere campionato e coppa nazionale al primo tentativo. Per Lavarini si tratterà ovviamente di un ritorno in Italia dopo le tante esperienze accumulate tra Bergamo, Busto Arsizio e Novara. "Avrò la possibilità di competere nel nostro campionato grazie al Consorzio Vero Volley ed è molto stimolante fare parte di uno dei club più importanti della nostra pallavolo - le prime parole del quarantacinquenne di Omegna -. Indubbiamente, negli ultimi anni Vero Volley ha dimostrato una crescita costante ed è arrivato a giocare per i massimi traguardi. Sono convinto di poter lavorare con un gruppo competitivo e con atlete di livello assoluto, ma come sempre la differenza dovrà farla la squadra più che i singoli, quindi, lavoreremo insieme con le giocatrici, lo staff, la società per dimostrarci tra i migliori in tutte le competizioni cui prenderemo parte, che saranno molte e importanti". Soddisfazione anche nelle parole di chi lo ha scelto, ovvero il direttore sportivo del Consorzio Vero Volley, Claudio Bonati: "Siamo molto contenti di aver trovato un accordo con Stefano – ha dichiarato – sono convinto sia uno dei tecnici più preparati a livello internazionale. Questo ci porterà sicuramente a fare un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita". In attesa dell’ufficializzazione di nuovi grandi colpi necessari per colmare il gap con Conegliano, nei giorni scorsi è stato svelato chi sarà la vice-Orro: la palleggiatrice di riserva sarà la greca Lamprini Konstantinidou, alla prima esperienza in Italia.

"Sono entusiasta di vestire la maglia di Vero Volley la prossima stagione – le sue parole –. Le mie ambizioni sono molto alte, giocherò con le top giocatrici del mondo in una delle migliori leghe in Europa. Ho scelto Milano perchè oltre ad essere un club che mira a traguardi altissimi, mi permette di lavorare in un ambiente che punta all’eccellenza. Non vedo l’ora di sentire tutto il calore dei tifosi; a presto e forza Vero Volley".

Konstantinidou ha giocato anche in Israele, col Maccabi Haifa, e negli Stati Uniti: ha passato quattro anni da giovanissima tra il West Virginia e il Texas dove ha preso parte ai campionati universitari americani. Un’esperienza che l’ha formata e le tornerà utile sicuramente anche in Italia dove dovrà farsi trovare pronta quando Lavarini la chiamerà in causa per far rifiatare Orro.