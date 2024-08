Arrestato l’ex fidanzato. La schiaffeggia per strada e prende a pugni il militare

Un appuntamento sotto casa della giovanissima ex fidanzata "per parlare" poi, per strada, gli insulti, gli spintoni e gli schiaffi. Arrivano i carabinieri, arrestato 21enne di origine peruviana con precedenti. Le accuse, atti persecutori ma anche resistenza e lesione a pubblico ufficiale: all’arrivo dei cc l’ex fidanzato violento si è scagliato anche contro di loro, assestando a un militare pugni e un morso, e spedendolo in pronto soccorso. A chiamare le forze dell’ordine, nella fase concitata dell’alterco con l’ex, era stata poco prima la stessa ragazza. Che, peraltro, aveva già denunciato l’ex fidanzato il mese scorso per condotte persecutorie. La drammatica sequenza si è consumata l’altro pomeriggio in una via di Carugate, sotto casa della ragazza, diciotto anni. Giovanissima, così come l’altro protagonista della vicenda.

La coppia aveva avuto una breve storia chiusa da qualche tempo. Lui, secondo quanto risulta, non accettava la rottura, e aveva iniziato da tempo a perseguitare lei in ogni modo. L’altro pomeriggio la richiesta di un appuntamento. Quando la giovane è scesa in strada dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: insulti, schiaffi, spintoni. La ragazza è riuscita a chiedere aiuto, la pattuglia dei carabinieri di Carugate è arrivata nel luogo indicato poco dopo. E qui ha trovato i due ancora per strada e la sequenza ancora in pieno corso.

Il ventunenne, in preda alla rabbia e fuori controllo, ha reagito violentemente all’intervento dei militari e furiosamente al tentativo di questi di bloccarlo. All’indirizzo di uno dei carabinieri alcuni colpi e un profondo morso, medicato in ospedale. La giovane vittima di maltrattamento, malconcia ma in discrete condizioni al termine della sequenza, ha presentato una nuova e aggiornata denuncia sui pregressi e sull’episodio appena concluso. Ha rifiutato il trasferimento da protocollo in pronto soccorso. Per l’arrestato si sono aperte le porte del carcere. Episodio e dinamica che ne ricalcano purtroppo molti identici. Il ventunenne che abita a Basiano, lavora in una pizzeria e ha all’attivo alcuni altri precedenti, aveva chiesto con insistenza una sorta di “ultimo appuntamento”. Quella specifica tipologia di incontro che, dicono le cronache ma anche gli esperti, troppo spesso rischia di degenerare, se non di finire in tragedia.