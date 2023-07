Arrestato 22enne egiziano dopo scippo a 83enne a Rozzano

Ha sorpreso alle spalle una 83enne, le ha strappato la catenina ed è fuggito. Il ladro, un ragazzo egiziano di 22 anni con precedenti, è stato arrestato poco dopo grazie al pronto intervento dei carabinieri. Il fatto è accaduto domenica attorno alle 12 quando la vittima, un’anziana di 83 anni, stava entrando in un bar di corso Europa. Il 22enne ha raggiunto la donna alle spalle proprio quando stava oltrepassando la porta d’ingresso del locale, le ha messo un braccio al collo e le ha strappato la catenina d’oro. Poi è fuggito. Non è escluso che avesse seguito la signora per un tratto di strada per agire quando la vittima era distratta. Uno scippo che ha spaventato la vittima e anche alcuni clienti del bar. I carabinieri della tenenza di Rozzano, intervenuti rapidamente sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini e hanno visionato tutte le immagini di videosorveglianza (nella foto) dei circuiti di alcune attività commerciali. In questo modo hanno individuato l’autore del furto, all’interno di una lavanderia poco distante dalla strada dove si è consumato lo scippo, in via Curiel. Quando i militari lo hanno preso era ancora in possesso della catenina d’oro che è stata recuperata e restituita alla vittima. La nonna commossa ha ringraziato i militari e li ha fatti anche ringraziare sulle pagine social locali di Fb. Il giovane egiziano, con vari precedenti è stato arrestato, per il reato di furto con strappo. Ora è rinchiuso nel carcere di San Vittore. Mas.Sag.