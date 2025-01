Aree edificabili: il 20% destinato alle cooperative

Nel prossimo Pgt a Trezzo, "il 20% delle aree edificabili dovrebbe essere destinato a case comunali o cooperative a prezzi calmierati". Così il Sicet, sindacato inquilini, spiega che "l’urbanistica può fare molto in campo sociale. E la prima emergenze da affrontare sono casa e lavoro". Soprattutto "in un momento in cui non si trovano abitazioni in affitto", aggiunge il responsabile dell’area Gianluigi Colombo.

Nel nuovo Piano del territorio per la città la sigla chiede "attenzione al primo problema che una famiglia deve affrontare e dal quale dipende la stessa vita del nucleo: senza un tetto sopra la testa non si va da nessuna parte. Il nostro non è un invito campato per aria, è la legge che prevede questi vincoli".

In anni in cui i prezzi sono schizzati alle stelle "l’attenzione del pubblico deve essere massima per chi non può accedere ai prezzi di mercato". Un primo segnale è arrivato "con i fondi per il restyling degli alloggi municipali di via Adda. Ora aspettiamo la conferma". La stessa attenzione, sempre attraverso lo strumento urbanistico, "potrà promuovere anche occupazione" destinando "aree non a orti per hobby, ma a chi deve imparare un mestiere con tutti i crismi". E una volta preso il pezzo di carta, "potrebbe nascere la cooperativa locale di produttori con mercato aperto alla gente". Posti di lavoro "verdi" che "potrebbero avvicinare i giovani alla terra". Bar.Cal.