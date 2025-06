Area Iso Rivolta verso la rinascita. Ponteggi in vista

"Quale futuro per l’Area Iso Rivolta?": se lo sono chiesto per diversi anni e continuano a chiederselo i bressesi che in questi giorni hanno visto, per esempio, i ponteggi al capannone nord di questa storica ex-struttura industriale, dove si producevano i prototipi del glorioso marchio "Iso", nella centrale via Vittorio Veneto. Ebbene, una risposta alla domanda c’è: sono iniziati i lavori per predisporre quelle che saranno la sede della Multiservizi Farmacie Comunali di Bresso e le aule di musica delle Scuole civiche bressesi, che saranno collocate sopra l’Ufficio postale, aperto nel 2014: entrando nella centrale galleria del caratteristico "cannocchiale", dove sono organizzati da tempo numerosi eventi comunali, a destra, alle spalle delle Poste c’è lo spazio polivalente, che è stato ristrutturato nel corso degli ultimi anni e che, a breve, diventerà fruibile per le attività artistiche e culturali. A sinistra, invece, c’è il Capannone Sud, dove un murale rappresenta la storia della "Iso" con la mitica "Isetta"; per il resto la struttura è stata molte volte danneggiata e, di conseguenza, murata in molte sue parti per impedire le incursioni dei vandali, in attesa di un definitivo restyling.

Ritornando al presente, la Multiservizi, ora nel municipio di via Roma, e le civiche bressesi, in arrivo dal plesso scolastico di via Patellani, si divideranno una superficie di quasi 500 metri quadrati sotto gli storici lucernari e le volte industriali, che saranno ammodernati con gli impianti fotovoltaici proprio con questi interventi: "Gli attuali lavori di efficentamento energetico, per quasi 500mila euro, andranno avanti fino al prossimo mese di luglio - conclude il sindaco Simone Cairo -. Questo nuovo spazio ospiterà gli uffici della Multiservizi Farmacie comunali e le attività delle Civiche". Giuseppe Nava