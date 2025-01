ArcelorMittal. Nuova sede in Santa Giulia

Il colosso siderurgico ArcelorMittal prende casa in Santa Giulia. Lendlease, gruppo australiano che sta portando avanti il mega progetto di sviluppo immobiliare, ha firmato infatti un accordo di locazione con ArcelorMittal Commercial Italy Srl per gli spazi ad uso uffici di Spark 3, uno dei cinque edifici dello Spark business district nell’area Sud di Milano Santa Giulia. Sarà quindi una nuova sede per un team di circa 70 persone, confermando l’attrattività di un polo in una posizione strategica, vicino alla stazione Rogoredo e all’area Nord di Milano Santa Giulia che ospiterà l’arena destinata ai giochi invernali 2026 e ai grandi eventi.

"Un ulteriore passo verso la realizzazione della nostra visione del quartiere come nuova destinazione europea, che combini business, residenziale e tempo libero", spiega Claudia Imparato, head of fund & asset management di Lendlease Italy. "La scelta di una multinazionale leader come ArcelorMittal di insediarsi in Spark 3 – prosegue – testimonia la qualità e l’attrattività del distretto, che coniuga spazi all’avanguardia con i più elevati standard di sostenibilità". Situato nell’area Sud di proprietà di Lendlease, lo Spark Business District è parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana di Milano Santa Giulia, che include gli edifici Spark 1, Spark 2 e Spark 3 - rispettivamente di 27.000, 17.000 mq e 18.000 mq, per un totale di 62.000 mq - e l’headquarter di Sky, distribuito su circa 40.000 mq. Completato nel 2022, lo Spark Business District ospita sedi di aziende come Sky, Saipem, Sma e Geodis e un food district costituito da oltre 10 punti dedicati alla ristorazione retail, affacciato su piazza Modotti.