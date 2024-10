Apre il nuovo centro sportivo. In via Dante inaugurata la piscina

Inaugurato il centro sportivo comunale di via Dante Alighieri. Via ai corsi nella piscina tanto attesa. A pochi giorni dal taglio del nastro della nuova struttura, tutto è pronto per l’utilizzo della piscina. Si tratta di una riapertura molto attesa dai bollatesi che ora hanno a disposizione una struttura completamente risistemata e rinnovata in tutte le sue parti principali.

"Era un impianto chiuso da tre anni e le persone attendevano la riapertura. Voglio ringraziare Gaia Servizi e Gaia Sport per il loro contributo nel progetto e nella gestione. Ci sono stati dei ritardi e qualcuno pensava che non ce l’avremmo fatta. Oggi invece ridiamo a tutti i cittadini una struttura che sarà utilizzata sia d’inverno, sia d’estate, grazie allo spazio esterno", commenta il sindaco di Bollate Francesco Vassallo. Oltre al primo cittadino, all’inaugurazione erano presenti l’assessore allo Sport Ida De Flaviis, l’assessore ai lavori pubblici Alberto Grassi, Roberto Ciuffoletti, presidente regionale di Opes, ente di promozione sportiva e di Marco Riva, presidente regionale Coni. Presente anche Felice Caccavale, vice presidente di Gaia Servizi. "Una riapertura molto attesa dai bollatesi che ora avranno a disposizione una struttura completamente risistemata e rinnovata in tutte le sue parti principali", conclude il sindaco bollatese. La struttura di via Dante ha preso il nome di centro sportivo "Gaia Sport Arena. Oltre ai corsi, sono disponibili le fasce orario per il nuoto libero: da mercoledì 2 venerdì 4 ottobre, dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18 e domenica 6 ottobre, dalle 9 alle 13. Da lunedì 7 ottobre, partiranno tutte le attività, tra cui acquafitness e fitness, corsi di acquaticità, corsi baby e superbaby di nuoto. A questi si aggiunge la scuola nuoto per ragazzi 6-12 anni, teenagers dai 13 ai 17 anni e adulti, dai 16 anni.

Positivi i commenti di diversi cittadini che ora possono tornare ad utilizzare la struttura. Informazioni e iscrizioni ai corsi, è possibile inviare un mail: segreteria@gaiasport.eu oppure telefonare al numero 339.2915728 - 02.94385427.