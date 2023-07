Apre il McDonald’s, 40 i posti di lavoro

McDonald’s ha aperto un nuovo ristorante a Baranzate, nel locale lavoreranno 40 persone. La struttura è nata in via Milano 252, completa di corsia McDrive per ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé e ha 180 posti a sedere tra interno ed esterno, oltre ad essere dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, le persone possono sedersi aspettando che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s.

L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. Nella nuova struttura è previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza.

Il nuovo ristorante di Baranzate sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7 all’una, venerdì e sabato dalle 7 alle 2, mentre il servizio McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7 all’una, venerdì e sabato dalle 7 alle 3. Nel locale, sarà inoltre attivo anche il servizio di McDelivery. La struttura va ad aggiungersi a quelle già esistenti sul territorio, quella del centro commerciale Metropoli di Novate, quelle di viale Rubicone nel quartiere Comasina di Milano e a quello di Garbagnate. Negli scorsi mesi, la società ha tenuto diversi colloqui per la ricerca di ruoli lavorativi da inserire nella nuova struttura, dando possibilità ai giovani del territorio e non solo di partecipare alle selezioni.

Per chi volesse inviare la propria candidatura, può farlo direttamente dal sito di McDonald’s dalla sezione "lavora con noi".

Davide Falco