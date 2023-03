Apre Banco Fresco, "opportunità di lavoro anche per i produttori"

Ottavo in Italia e sesto in Lombardia: è stato inaugurato ieri mattina in via Leonardo da Vinci il nuovo store di Banco Fresco, la catena food retail specializzata nei freschissimi. Il maquillage del punto vendita di Paullo conferma la volontà di puntare sul territorio lombardo creando nuovi posti di lavoro. "Da quando nel 2017 è partita la nostra avventura in Italia con il primo punto vendita a Beinasco in Piemonte abbiamo sempre puntato con decisione sulla Lombardia – ha dichiarato Gianluca Monfrecola, managing director di Banco Fresco –. Vogliamo proseguire la strategia di crescita e portare il nostro modello e la qualità dei migliori prodotti locali e internazionali sulle tavole delle famiglie di Garbagnate e delle zone limitrofe. L’obiettivo nei prossimi 5 anni è aprire almeno 30 nuovi punti vendita nel Nord Italia. Banco Fresco nasce per dare alle persone il meglio della filiera agroalimentare al miglior prezzo e rappresenta un’opportunità straordinaria anche per le eccellenze locali: aziende e produttori che qui potranno trovare la vetrina ideale per farsi conoscere". Lo store di 1.070 metri quadri è ispirato al mercato coperto di una volta, rivisitato in chiave moderna. All’interno del supermercato i clienti possono trovare tutte le categorie merceologiche, dall’ortofrutta, ai formaggi e latticini, fino alla macelleria, alla salumeria e alla pescheria. Lo store di via Da Vinci avrà anche una panetteria interna. "Siamo entusiasti di questa apertura nella nostra città e di prendere parte al piano di espansione e valorizzazione del territorio lombardo, che si conferma essere un terreno fertile e attrattivo su cui investire – ha dichiarato il sindaco garbagnatese, Davide Barletta –. L’unicità di questa insegna porta valore alla nostra comunità anche per la creazione di posti di lavoro. Poter mettere a disposizione dei cittadini un supermercato improntato sulla sostenibilità è una grande opportunità".

Roberta Rampini