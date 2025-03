Aperte le iscrizioni ai centri estivi: "Ampliata l’offerta, 60 posti in più"

Più posti e graduatorie da pubblicare con oltre un mese di anticipo. Sono le maggiori modifiche, che ha apportato l’Amministrazione dopo le numerose polemiche che erano scoppiate lo scorso anno, quando erano stati cambiati i criteri di iscrizione ai centri estivi comunali. Le registrazioni saranno online tramite la piattaforma E-Civis fino al 20 marzo, mentre i periodi di frequenza andranno dal 3 al 25 luglio per la scuola dell’infanzia e dal 9 giugno al 25 luglio per i bambini delle elementari.

L’altra sera, all’auditorium Matteotti di via Petrarca, con il personale degli uffici Pubblica istruzione e della cooperativa che gestisce il servizio si è tenuto l’incontro informativo con i genitori delle materne e delle primarie interessati ai centri estivi.

"Quest’anno, ci sarà l’ampliamento di 60 posti e le procedure d’iscrizione che porteranno a stilare la graduatoria definitiva 30-40 giorni prima della fine dell’anno scolastico - ha annunciato l’assessore all’Educazione Alessandro Del Corno -. I centri di Cologno, gestiti dalla cooperativa Progetto A, rappresentano un eccellente servizio di qualità sociale ed educativa, che in questo modo si potenzia sensibilmente da quest’anno". Si tratta solo di un primo passo, conferma l’assessore. "Cercheremo di potenziare il servizio anche in futuro per rispondere sempre di più alle esigenze delle famiglie".

Si va da 40 a 100 euro a settimana a seconda della fascia Isee della famiglia: nella tariffa, a differenza dei centri estivi di altri Comuni del Nord Milano, sono compresi anche la merenda, il pranzo e le uscite-gite settimanali. Per le elementari sono attese 135 iscrizioni, per la scuola dell’infanzia si sale a 180. Anche quest’anno viene mantenuto, per la graduatoria, uno dei criteri che aveva più fatto discutere. Il punteggio maggiore è assegnato a chi ha entrambi i genitori lavoratori nel periodo del servizio: 10 punti contro i soli 5 dati alle famiglie in cui lavora un solo membro.

Laura Lana