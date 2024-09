Anziano caduto in bici e finito sotto il pulmino. È ricoverato in coma

Versa in gravissime condizioni l’uomo di 75 vittima dell’incidente in corso Europa avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. Le ultime notizie sulle sue condizioni rivelano che è in coma. Caduto a terra dalla sua bicicletta, ha sbattuto forte la testa, è stato trasportato in codice rosso per trauma cranico e contusioni multiple all’ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo dove nella notte di lunedì è stato sottoposto a un intervento. I fatti. Sulla sua bicicletta viaggiava lungo la strada quando è caduto, per cause che ancora non sono state accertate, finendo addosso a un pulmino pubblico della linea z309 Cassano-Trezzo. Nel tentativo di evitare l’impatto, l’autista, risultato negativo al controllo dell’alcol test fatto dai carabinieri, ha invaso la corsia opposta e fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. "La dinamica dei fatti, al vaglio dei carabinieri, scagiona il nostro autista da colpe per quanto è accaduto, ma questo passa in secondo piano. Il nostro pensiero va alla persona in ospedale, siamo molto dispiaciuti e auguriamo possa riprendersi quanto prima", ha dichiarato Achille Marini, dirigente delle Autolinee Aschedamini.

Stefano Dati