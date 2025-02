Anselmo ha cambiato. Da Forza Italia alla Lega. Un anno fa le critiche

Domenico Anselmo, da Forza Italia alla Lega: sarà candidato consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative. Il suo passaggio al Carroccio arriva dopo la querelle dello scorso anno, scoppiata durante il primo consiglio comunale del secondo mandato del sindaco Gianni Ferretti. Anselmo aveva preso le distanze dal primo cittadino, contestandone la gestione delle elezioni e dei rapporti con le forze politiche che lo avevano sostenuto per anni. In seguito, aveva annunciato la sua uscita da Forza Italia per aderire a Fratelli d’Italia, ma la notizia era stata poi smentita dai vertici locali del partito di Giorgia Meloni. Con la scomparsa di Ferretti e le elezioni amministrative alle porte, Anselmo ha ora trovato una nuova casa politica nella Lega. "Dopo una riflessione approfondita e a seguito di quanto accaduto dopo le elezioni dello scorso giugno, ho deciso di lasciare Forza Italia e intraprendere un nuovo percorso politico all’interno della Lega - Salvini Premier. Un partito con il quale condivido valori, visione e obiettivi per il futuro del nostro territorio". Mas.Sag.