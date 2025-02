Annata positiva per l’agricoltura, preoccupano i dati sull’occupazione

Colombo Clerici*

Torna a crescere l’agricoltura in Italia, prima nell’Ue27 per valore aggiunto. È la sintesi del report Istat che stima l’andamento del settore nel 2024, anno che ha visto il nostro Paese conquistare la leadership europea (42,4 miliardi di euro, +9% sul 2023), seguita da Spagna (39,5 miliardi, +16,2%) e Francia (35,1 miliardi, -7,2%). Ma, in termini assoluti, la graduatoria del valore globale della produzione conferma la Francia prima (88,4 miliardi di euro), seguita da Germania (75,4 miliardi di euro), Italia (74,6 miliardi di euro) e Spagna (68,4 miliardi di euro).

Tornando all’Italia, sono negativi i dati sul fronte dell’occupazione. Le unità di lavoro si sono ridotte del 2,6% a causa di una marcata flessione (-4,4%) dei lavoratori indipendenti, non compensata dal lieve aumento di quelli dipendenti (+0,9%). In compenso, il reddito agricolo ha registrato un notevole incremento (+12,5%), piazzandosi, in ambito continentale, al secondo posto dopo il Portogallo.

Annata favorevole per il complesso delle coltivazioni (+1,5% in volume), in particolare per patate, frutta, ortaggi e vino. In forte contrazione, al contrario, cereali e olio d’oliva, più modesto il calo di foraggi. I prezzi dei prodotti hanno evidenziato un incremento medio del 2,9%. Consistenti rialzi per patate, olio d’oliva e vino, mentre in notevole diminuzione sono stati i prezzi di cereali e foraggi.

Sostanzialmente stabile l’attività nel settore zootecnico che ha registrato un lieve incremento dei volumi complessivamente prodotti (+0,6% rispetto all’anno precedente). In particolare, risultati positivi hanno interessato le carni bovine e, tra i prodotti zootecnici derivati, il latte e le uova, ma con i prezzi del comparto in flessione (-2,2 %).

Agriturismo e produzione di energie rinnovabili hanno trainato le attività secondarie non agricole (+ 5,2%). È interessante ricordare che l’Italia è terza nell’export agroalimentare in Usa, con 7,3 miliardi di dollari di esportazioni nel 2023, preceduta da Messico e Canada e seguita dalla Francia.

*Presidente Assoedilizia