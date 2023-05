Morta Anna Bartolini, fondatrice di Altroconsumo e volto della tv: “Passione, competenza e grande umanità”

Milano – È morta a 87 anni, Anna Bartolini, nota avvocata dei consumatori e fondatrice di Altroconsumo. Nata a Forlì il 18 maggio 1937, si era laureata in giurisprudenza all’Università di Bologna, per poi iniziare la professione di giornalista nel 1970 e dedicarsi alla tutela dei consumatori, ambito di cui una delle pioniere a livello europeo.

Nel 1973 a Milano fondò il Comitato difesa consumatori che è poi diventato Altroconsumo, oggi la più grande organizzazione di consumatori italiana. Era stata più volte vice presidente del Beuc (Bureau Européen des Unions des Consommateurs, Ufficio Europe dell’unione dei consumatori) dal 1992 al 1994, tra il 1996 e il 1999, e consigliere speciale per la tutela dei consumatori su chiamata dalla Commissaria Ue Emma Bonino. Era diventata poi un volto noto della televisione dove veniva invitata come esperta di tutela dei consumatori. Aveva lavorato anche come curatrice di vari programmi, oltre a essere stata consulente e ospite fissa della trasmissione “Mi manda Raitre”.

“Con profondo dolore e commozione apprendiamo la notizia della scomparsa di Anna Bartolini, storica fondatrice e presidente di Altroconsumo – dice Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo – Grazie alla sua grande competenza professionale e alle sue innate doti umane, ha svolto un ruolo decisivo nell’affermare il consumerismo in Italia. Il suo impegno per la tutela dei diritti, la sua passione e la sua capacità di parlare con tutti, comuni cittadini o alte istituzioni, continuerà a rappresentare una eredità viva per tutta la nostra organizzazione. Soprattutto, quello di Anna Bartolini rappresenta, oggi come ieri, un chiaro esempio per le nuove generazioni che sono chiamate a raccoglierne il testimone, per portarlo avanti con altrettanta indipendenza, coraggio e lungimiranza. Tutta la comunità di Altroconsumo si stringe ai suoi cari in questo triste momento”.

“Sono entrato nel mondo dell'allora Comitato Difesa Consumatori nel 1983, con l'inizio della presidenza di Anna Bartolini – ricorda Marino Melissano, segretario generale di Altroconsumo – Grazie a lei è cresciuta non solo la nostra associazione, ma tutto il mondo consumerista. È stato il nostro faro e illuminerà sempre il nostro cammino in difesa dei consumatori. Ciao Anna”.

“Addio Anna – conclude Paolo Martinello, presidente della Fondazione Altroconsumo e cofondatore nel 1973 dell’associazione – pioniera del consumerismo in Italia e in Europa. Te ne sei andata nei giorni della devastazione della terra da cui proveniva il tuo inconfondibile sangue romagnolo. E nel momento in cui Altroconsumo, che hai fondato, compie 50 anni. Dedichiamo a te questo anniversario, che non avremmo raggiunto senza la tua passione e i tuoi ideali. Grazie Anna per averli condivisi con noi, grazie per aver arricchito la nostra vita e quella di milioni di cittadini e consumatori”