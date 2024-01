Anime nascoste Edicola Magenta Zona Blu e la nuova sfida

Oliva

Nasce Edicola Magenta a Milano, sulla scia di una tendenza di cui la scorsa estate avevamo già segnalato un valido esempio pionieristico con l’inaugurazione di Aedicola Lambrate in via Conte Rosso. Piante, libri d’arte, vinili e design in un ex chiosco di giornali: questo il progetto di due trentenni, Nicola Tineo e Crescenzo Picardi, che hanno così rilevato e rilanciato il chiosco di fronte a Palazzo Litta in corso Magenta, 24. Dal recupero del chiosco ormai dismesso, l’associazione Zona Blu ricava un nuovo spazio espositivo su strada, che si propone come snodo culturale e crocevia editoriale, con la collaborazione di un vivaio urbano, librerie indipendenti e uno studio creativo. Il chiosco vivrà di una programmazione multidisciplinare, co-curata da soggetti afferenti a diversi ambiti culturali, e improntata a lavori site specific e progetti video/installativi. Il primo progetto mette in sinergia, sotto la direzione artistica e gestionale di Zona Blu, l’installazione di una microserra (Edicola Botanica) a cura di Clinica Botanica, la selezione di prodotti editoriali a cura della libreria indipendente Commerce di via Tadino e Volume, la collezione vintage e Pool bag di Liligutt. Il rilancio passa anche attraverso Quotidiana, una società che investe fin da prima della pandemia sul recupero dei chioschi dismessi e che ad oggi ne conta già sei, riqualificati attraverso l’affidamento ad associazioni che sappiano presentare un progetto innovativo e convincente in cambio di un affitto calmierato per la gestione effettiva. In "edicola", Clinica Botanica – vivaio urbano specializzato in piante recuperate e autoctone cui dare nuova vita – si propone anche come temporary shop, ma si acquistano anche libri e vinili proposti "in vetrina" dalla libreria indipendente Volume e dalla libreria specializzata in arte contemporanea Commerce. Tineo e Picardi sono artisti, autori già di performance di rilievo, che si sono conosciuti in un cortile di via Boffalora, dove adesso ha sede la loro associazione Zona Blu, e hanno accettato la grande sfida di svegliarsi all’alba per vendere quotidiani in pieno centro.

Edicola Magenta

via Magenta, 24