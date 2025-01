Ancora “Mille occhi sulla città“. Arrivano i rinforzi nei quartieri

Quasi 14mila richieste di aiuto in un anno, 37 al giorno, polizia locale sotto pressione a Pioltello, ad aiutare le forze dell’ordine per il terzo anno di seguito torna "Mille occhi sulla città".

L’accordo Comune-prefettura-vigilanza privata che porterà rinforzi in tutti i quartieri. Sotto la lente, piazza Garibaldi e il Satellite. Ieri la firma, a Milano, insieme al prefetto Claudio Sgaraglia e ad altri centri dell’hinterland. L’intesa "è un altro tassello del nostro piano per battere la piccola delinquenza", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. Così per altri 12 mesi le guardie giurate continueranno a segnalare movimenti sospetti per sventare furti e spaccio. Un modo per ottimizzare le risorse, moltiplicando le forze in campo. Ma anche per consolidare "la collaborazione fra istituzioni".

"La piena disponibilità al rinnovo del progetto – sottolinea il prefetto – dimostra ancora una volta lo spirito di coesione del territorio, insieme alla capacità di fare rete e di cogliere le migliori opportunità per assicurare presenza e risposte concrete alla domanda di sicurezza delle comunità". Una sinergia a tutti gli effetti sulla quale nel caso di Pioltello vigila il comandante dei ghisa Mimmo Paolini. Un’attività che si aggiunge a tutto il resto, riassunto dall’ufficiale per il 2024 partendo da un numero: "Siamo intervenuti 5.950 volte in 12 mesi, 780 volte in più del 2023".

"Il protocollo conferma e rinnova la collaborazione già avviata tra le forze di polizia e le strutture di vigilanza e si aggiunge alle tante azioni già attive - sottolinea Cosciotti -. Grazie a questa intesa, le centrali operative degli istituti privati sono collegate a quelle dei militari e della locale e possono segnalare in tempo reale qualsiasi problema".

Ringraziamenti a tutti gli attori in campo, "al nostro comandante per l’impegno e la visione con cui in questi anni è riuscito a gestire e a mettere a segno anche questa ulteriore incombenza". Un altro modo "per garantire sicurezza e rendere Pioltello un luogo sempre più vivibile". La parola, d’ordine è prevenire, un’attività garantita anche dagli accertamenti anagrafici e dalle verifiche sulle strutture ricettive, una mano la dà anche la tecnologia, "senza, alcune operazioni non sarebbero state possibili". Esperienza condivisa con Rodano, con il quale il servizio è in comune.