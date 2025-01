Ancora in fuga il camionista di via Novate

Non ha ancora un nome il conducente del camion che venerdì mattina ha travolto la trentaseienne italiana che stava percorrendo in monopattino la pista ciclabile di via Novate, in zona Comasina. Gli agenti del Radiomobile della polizia locale hanno pochi elementi di partenza per cercare di identificare l’autotrasportatore, che probabilmente non si è accorto di nulla, ma stanno comunque passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui è avvenuto l’incidente. Due le possibili vie di fuga del mezzo pesante dopo l’investimento: a destra verso Milano o a sinistra verso Cormano.

Indicazioni importanti, ad esempio sul colore del camion o su qualsiasi altro dettaglio, potrebbero arrivare proprio dalla donna investita, che ha riportato una frattura alla gamba sinistra: rimasta sempre cosciente, le sue condizioni sono migliorate col passare delle ore; verrà risentita dagli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, anche perché non ci altri testimoni oculari. Il camion e il monopattino stavano procedendo nella stessa direzione: poco prima delle 8.45, c’è stato l’impatto, proprio nel tratto di strada in cui il percorso per bici si interrompe per alcune decine di metri, in corrispondenza della fermata del bus 89. Stando a una prima ricostruzione, la monopattinista potrebbe essere finita nell’angolo cieco del camion, uscendo dalla visuale del conducente.

N.P.