Anatra si rifugia con i pulcini in un giardino. Nidiata recuperata e liberata nel Naviglio

Mamma germano reale e i suoi dieci anatroccoli nel giardino di una villetta con piscina. Il proprietario chiama i carabinieri, si organizza il “salvataggio“. A prelevare le bestiole, e a rilasciarle poco dopo nel Naviglio Martesana, in una zona tranquilla e con poca corrente, sono stati gli operatori del Nucleo ittico venatorio di Città metropolitana.

A dare il via alla sequenza, ieri mattina, la telefonata ai carabinieri di Pioltello di un cittadino cassinese, che pochi istanti prima aveva aperto la porta di casa e trovato in giardino gli “ospiti“: una femmina di germano reale e i suoi piccoli. Ignoti il momento e le modalità dell’arrivo della famigliola. Forse ad attirare le bestiole smarrite l’acqua della piscina, “scambiata“ per uno stagno tranquillo. Dopo la segnalazione, la macchina dei soccorsi, per evitare che le bestiole, spaventate, si riversassero in strada. Poco dopo sul posto il personale del nucleo ha prelevato la mamma riponendola in un trasportino e collocato in un altro contenitore la prole. Come luogo ideale per il rilascio è stato individuato un tratto di naviglio fra Cassina e Cernusco sul Naviglio, accessibile da uno scivolo. L’ultima immagine, quella di mamma e piccoli in fila indiana a pelo d’acqua, finalmente al sicuro. Non sono rari in zona gli interventi a tutela della fauna acquatica. M.A.