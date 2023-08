Analizzati i dispositivi di Luca Ruffino a Milano: cercano le risposte i familiari

Un telefono, un tablet e tre chiAvette usb potrebbero contenere le risposte che cercano i familiari di Luca Ruffino, per i quali il suicidio del presidente di Visibilia Editore resta ancora "inspiegabile". Ma oltre a loro, anche la procura di Milano vuole vederci chiaro e per questo ieri sono state effettuate le copie forensi dei dispositivi elettronici del manager. Sulla morte di Ruffino, che si è sparato un colpo di pistola nella sua abitazione lo scorso 5 agosto, i pm milanesi hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e nei prossimi giorni sarà analizzato tutto il materiale elettronico, alla ricerca di scambi di messaggi e altri elementi utili, con tutte le garanzie previste, evitando di acquisire eventuali comunicazioni con parlamentari, per le quali servirebbe una richiesta di autorizzazione a procedere. Dai primi esiti dell’autopsia, non è emersa alcuna grave malattia di cui avrebbe sofferto l’imprenditore.