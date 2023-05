Americana di 19 anni investita da un’auto Al vaglio i filmati della telecamera sul veicolo

Investita da un’auto in viale Legioni Romane, a poche decine di metri da piazzale Bande Nere, ieri alle 7.35. Vittima è una diciannovenne americana residente a Milano che dopo l’impatto è rimasta a terra, dolorante per ver battuto la testa e altre parti del corpo. Immediato l’arrivo dei soccorsi: la giovane è stata accompagnata all’ospedale Niguarda in codice rosso. Nelle ore successive le sue condizioni sono migliorate, ha riportato una frattura alla caviglia. In base a una prima ricostruzione della dinamica a cura della polizia locale, la ragazza avrebbe attraversato la strada all’altezza del civico 9, in un punto senza strisce pedonali, quando è stata investita da un automobilista che si è fermato a soccorrerla. Le indagini sono in corso. Potranno essere d’aiuto anche le immagini registrate direttamente dall’auto, dotata di telecamera.