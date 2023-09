Ambulatori temporanei per chi è senza dottore

Due ambulatori temporanei per i pazienti che sono rimasti senza medico di base, uno nei locali della continuità assistenziale all’ospedale di Passirana in via Settembrini 1 e l’altro nella casa di comunità di Bollate in via Piave 20. Da mesi l’Asst Rhodense ha allestito i due ambulatori medici per dare una risposta ai cittadini senza medico di base. Quelli che sono andati in pensione di recente non sono ancora stati sostituiti. E così l’elenco di chi ha chiuso l’ambulatorio nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria è lungo, basta guardare sul sito dell’Asst Rhodense. In attesa della pubblicazione delle graduatorie da parte dell’Ats Metropolitana e dell’assegnazione dei nuovi medici nell’ambito territoriale, i due ambulatori sono diventati il punto di riferimento. I pazienti possono rivolgersi ai medici presenti in ambulatorio anche senza prenotazione, per visite, richieste di impegnative per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici. A Passirana accedono giornalmente in media 5060 utenti, c’è quasi sempre la presenza di due medici, che ricevono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e della 14 alle 20. L’ambulatorio medico temporaneo di Bollate è attivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Ro.Ramp.