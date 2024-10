Ambiente, Comune in prima linea

Paderno Dugnano diventa caso europeo in campo ambientale. Il Comune, infatti, insieme a Solaro, è ufficialmente partner della Città Metropolitana di Milano per il progetto europeo Awrd, finanziato dalla commissione europea attraverso il programma Horizon Europe. L’obiettivo è trovare risorse idriche alternative che siano accessibili, affidabili e sostenibili, integrandole nella pianificazione strategica dell’approvvigionamento, con un’attenzione particolare agli effetti del cambiamento climatico. "Paderno è uno dei quattro democase, selezionati per le analisi e il monitoraggio su aspetti come quantità e qualità dell’acqua, calore urbano e biodiversità, nell’ambito del sistema di drenaggio urbano sostenibile", ha spiegato la sindaca Anna Varisco. Dopo Iridra e Gruppo Cap, anche i due municipi entrano come partner di questo progetto europeo triennale.

Gli obiettivi sono molteplici. Si inizia con lo studio "per affrontare gli effetti del cambiamento climatico nell’area urbana metropolitana, in particolare il deflusso degli allagamenti urbani e le isole di calore". Si vuole poi coinvolgere la cittadinanza "con strumenti innovativi e attività scientifiche partecipate per aumentare la conoscenza delle nature-based solutions". Infine, si cercherà di sostenere i decisori pubblici nell’integrazione delle tecnologie di approvvigionamento idrico alternative nei loro piani strategici. "Abbiamo accolto questa opportunità importante, che non solo promuove soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse idriche e il contrasto alle crisi climatica, ma che ci aiuterà a incrementare ulteriormente il nostro patrimonio arboreo", ha commentato Varisco.

In questi anni Paderno ha già fatto molto in campo ambientale. In particolare, si sta lavorando per la riduzione dell’impermeabilizzazione del terreno e l’alleggerimento delle fognature, con un piano che vedrà anche oltre 160 nuove piante messe a dimora. "La visione e le azioni di progetto si inseriscono perfettamente nella cornice dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile - ha spiegato il consigliere delegato all’Ambiente di Città Metropolitana Paolo Festa -. L’obiettivo è raccogliere nuovi dati da tradurre in strategie per il territorio, data la valenza internazionale del progetto".

Laura Lana