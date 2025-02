Amazon, la prima parafarmacia

Prodotti per la pelle e creme di bellezza, ma anche medicinali da banco acquistabili senza ricetta. Sono già pieni gli scaffali di una nuova parafarmacia con 9 addetti che apre i battenti in pieno centro a Milano, in piazzale Cadorna. A inaugurarla è il colosso dell’e-commerce Amazon che ha così deciso di creare il suo primo negozio fisico in Italia, rimpiazzando l’attività già esistente della parafarmacia Pulker. Non solo vendite online a portata di click, dunque, ma anche un negozio vero e proprio presente sul territorio, con tanto di vetrine e orari ben precisi, dalle 8 alle 19 durante tutta la settimana, tranne il sabato e la domenica in cui i locali aprono un’ora più tardi, alle 9 di mattina. Si chiama Amazon Parafarmacia & Beauty ed è stata presentata ieri alla stampa con la partecipazione di Giorgio Busnelli, numero uno Amazon in Italia e vice presidente europeo della società per la categoria Largo Consumo. "Lo store è il primo di questo genere in Europa", spiega Busnelli, sottolineando che per Amazon la distinzione tra commercio online e negozi fisici non è così netta come sembra: "Ciò da cui partiamo è in primo luogo l’analisi dei bisogni espressi dai clienti, anche se al momento non sono in programma altre aperture del genere". Il manager ha inoltre ricordato che, assieme all’inaugurazione milanese, verrà ampliata da Amazon anche l’offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in diversi paesi: Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito.

Andrea Telara