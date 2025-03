"Alzheimer, bisogna prendersi cura di sé"

Un incontro di presentazione e di informazione sull’Alzheimer, per i cittadini e per i caregiver del territorio. Oggi, alle 16, nella sala del consiglio comunale di piazza Scurati, l’associazione cormanese “IoSpazio“ organizza l’evento “Prendersi cura di sé per poter prendersi cura dell’altro“, con la partecipazione delle due realtà cittadine che si occupano dei servizi e delle tematiche relative a questa malattia: il “Cafè Alzheimer Cormano“ e il “Gruppo ABC“. Interverranno gli esperti e i medici: Mina Mantova, dottoressa in scienze e tecniche psicologiche del Gruppo ABC, Livio Bressan, medico neurologo plurispecialista di Alzheimer Cafè Cormano, Daniela Pellerino, counselor di “Gruppo ABC“, Francesca Iovino, counselor professionista e operatrice di biodanza specializzata in ambito clinico di “Alzheimer Cafè Cormano“. L’ingresso è libero.

Giu.Na.