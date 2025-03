Allianz sconfitta, ma fa festa per capitan Piano

L’ultimo pallone è sul taraflex: l’Allianz Milano si deve arrendere per 3-0 alla Valsa Group Modena, risultato che conferma i lombardi al sesto posto. Nessuno, però, sembra pensarci troppo e raccoglie quella palla: le squadre si fanno da parte, tutta l’attenzione è per il capitano Matteo Piano all’ultima partita di regular season della sua longeva carriera. Sotto gli occhi dell’ex Presidente Fipav, Carlo Cattaneo, di tanti amici, come l’ex giocatore della Nazionale e di Modena, Luca Vettori, l’astigiano saluta il volley e Milano lo omaggia con il ritiro della sua numero 11. Al centro del campo, senza la rete, rimane solo a godersi i meritati cori in suo sostegno.

"Sono molto contento e grato – dice – ho pensato a una canzone, che non canterò, che si chiama “Senza Fine“, mi piace molto: questo è un attimo senza fine, non c’è ieri non c’è domani…tutto è ormai nelle vostre mani, mani grandi, mani senza fine, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, voi per me sei luna e stelle, sole e cielo, per me siete tutto quanto, grazie Milano". Emozioni a parte, la formazione di casa ha lottato soprattutto per migliorare il proprio piazzamento in classifica, missione però non riuscita. In virtù del sesto posto, ora sfiderà ai quarti dei playoff, la terza, ovvero Cucine Lube Civitanova che quest’anno ha pure eliminato i lombardi dalla Del Monte Coppa Italia. Probabilmente i meneghini hanno pagato un po’ di tensione e nei primi due parziali non sono riusciti a esprimere al meglio il proprio gioco, sopraffatti da una Modena, invece, in gran forma. Gli emiliani, soprattutto nel primo, spingono dai nove metri e mettono pressione con gli attacchi di Davyskiba e Ikhbayri su tutti. Comandano sempre nel punteggio fino al secondo set, poi conquistato e che condanna i padroni di casa alla sesta piazza. Proprio nel secondo, l’Allianz fatica in ricezione e difesa andando anche sul meno sei. Solo verso la fine, quando entra proprio capitan Piano che onora subito l’impegno con il muro e Otsuka, la situazione migliora.

I padroni di casa sono bravi a rimanere concentrati e a recuperare il divario fino a portarsi a due punti di distanza. Peccato sia troppo tardi e Modena non sprechi la chance di portarsi sul 2 a 0. Milano rialza la china nel terzo, consapevole di non poter più cambiare la propria posizione in classifica, gioca a braccio più sciolto e trova un Davide Gardini abbastanza reattivo. I meneghini comandano per tutto il set per poi subire il ritorno della formazione di coach Giuliani che cerca di chiudere al più presto la pratica. Modena ha un match point che non spreca: Reggers manda un attacco fuori e Milano va k.o.

ALLIANZ MILANO-VALSA GROUP MODENA 0-3 (22-25; 23-25; 23-25)

Giuliana Lorenzo