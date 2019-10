Riscaldamenti accessi

Da oggi, martedì 15 ottobre in Lombardia scatta la possibilità di accendere i riscaldamenti. Il territorio nazionale è stato diviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno, ossia in base al clima medio del comune (indipendentemente dal luogo geografico) e per la zona termica di riferimento per le città della Lombardia (si tratta della zona E), la normativa in vigore sugli impianti di riscaldamento consente l'accensione nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un numero massimo di 14 ore giornaliere. Come spiegato sul sito del Comune di Milano "al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati anche senza espressa autorizzazione da parte del Comune quando la situazione climatica ne giustifichi l'esercizio. In questo caso la durata giornaliera dell'accensione non può superare la metà di quella consentita in via ordinaria".