Alla Cabassina CORSICO: spazi e colori nuovi

Una scuola più bella e accogliente. Sono tanti i progetti per arricchire la scuola dell’infanzia Cabassina. Il primo riguarda l’aspetto della struttura, decorata con murales in stile Keith Haring per abbellire i muri. L’altro progetto, realizzato grazie al lavoro delle maestre e del Comitato genitori Copernico, è la Tana delle nuvole, una vecchia casetta di legno trasformata in spazio confortevole per far vivere esperienze multisensoriali ai bambini, in particolare a quelli che hanno problemi di iperattività, autismo e con limitate capacità cognitive. Una casetta, realizzata dall’artista Ingrid Zanotti, che tra luci, colori e materiali morbidi, aiuta i piccoli a superare crisi e momenti di stress. "Mi sono ispirata alle stanze multisensoriali creando un’atmosfera serena che aiuta i bambini a ritrovare stimoli, concentrazione, incoraggiando reazioni positive, cognitive e fisiche. È una sorta di percorso terapeutico, un posto dove sentirsi più leggeri, come una nuvola".F.G.