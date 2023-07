Alessia Pifferi, il vicino di casa indagato per favoreggiamento della prostituzione: le faceva incontrare uomini

Milano – È indagato per favoreggiamento della prostituzione un vicino di casa di Alessia Pifferi, la 37enne a processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti nel luglio del 2020. A quanto si apprende, il conoscente l'avrebbe aiutata a incontrare alcuni uomini con i quali Alessia avrebbe avuto rapporti sessuali in cambio di denaro.

Lo si è scoperto oggi in aula quando l'uomo è stato convocato come testimone indagato in procedimento connesso e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fuori dall'aula ha poi spiegato ad alcuni cronisti di essere stato tra i primi ad entrare nell'appartamento di via Parea dopo il ritrovamento del corpo della bambina, come ha raccontato anche un'altra vicina sentita questa mattina.

Il processo a carico della donna è stato rinviato al prossimo 19 settembre, quando saranno sentiti gli ultimi testimoni e quando è previsto l'esame in aula dell'imputata, assistita dall'avvocato Alessia Pontenani. Sempre alla prossima udienza saranno poi convocati i consulenti della difesa.